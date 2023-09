Guendalina Tavassi contro Berlusconi: esclusa senza una spiegazione

Guendalina Tavassi (supportata dalla mamma) si espone sulla sua “cacciata” da parte di Pier Silvio Berlusconi da Mediaset.

Fioccano le smentite da parte del gossip che ha coinvolto questa estate alcuni ospiti e protagonisti del palinsesto Mediaset. Dopo la dipartita clamorosa di Barbara D’Urso di cui si è dibattuto in lungo e in largo, sono stati coinvolti altri personaggi più e meno noti.

Tina Cipollari, ad es., è stata tra i primi a smentire la fake news che l’avrebbe vista fuori dalla prossima stagione di Uomini e Donne e dopo di lei coinvolto anche Gianni Sperti, che ha prontamente negato che la voce messa in circolazione sul web fosse attendibile.

Adesso sembra essere il turno di Guendalina Tavassi sulla quale stanno circolando articoli analoghi in cui si paventerebbe una rottura con la rete di Pier Silvio Berlusconi per via di una sua decisione netta sulla ex gieffina.

Piovono fake news

Anche questa volta però si tratterebbe dell’ennesima “bufala” estiva ed è la stessa Guendalina a smentirla. In una diretta Instagram con sua madre, l’ex naufraga ha detto di non essere mai stata cacciata da Pier Silvio: “Comunque volevo dire un’altra cosa. Tutta la polemica che la gente adesso mi dice ‘ora che la d’Urso non ti chiama più che cavolo farai? Adesso non ti si vedrà mai più in televisione’. Poi sono usciti migliaia di articoli che dicevano ‘Pier Silvio Berlusconi l’ha cacciata’. Ragazzi a me Pier Silvio non mi ha cacciata da nessuna parte”.

Anche la mamma della Tavassi dice la sua

La mamma di Guendalina Tavassi ha specificato che Pier Silvio non ha mai assunto da nessuna parte la figlia e quindi è impossibile che possa averla cacciata: “Infatti quella volta all’anno che andavi da Barbara d’Urso ci campavi te, la tua famiglia e pure me. Ci portava tutti i soldi pure a noi. Esatto, Pier Silvio non ti ha mai cacciata ma perché non ti ha mai presa da nessuna parte. Per cacciare una persona bisogna prima prenderla”.

Sembra peraltro che tra le righe ci sia anche un velo di polemica sulla inattività della figlia tra i programmi della Rete, quando la stessa Guendalina tempo fa non aveva nascosto di voler rientrare nella casa del GF sentendosi la concorrente ideale per il programma rispetto ad altri che nelle varie edizioni si sono dimostrati inefficaci rispetto agli obiettivi dello show.