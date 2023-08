Come Maria Teresa Ruta scoprì i tradimenti di Amedeo Goria | Ecco l”‘agenda delle amanti”

Maria Teresa Ruta ricorda ancora con orrore il matrimonio con Amedeo Goria. Ecco spiegato perché.

La storia d’amore tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha catturato l’attenzione del pubblico per anni, con i loro alti e bassi, ma soprattutto per i tradimenti che hanno segnato il loro rapporto. La relazione che li ha visti sposati dal 1987 al 2004 è stata caratterizzata da una serie di complicazioni, principalmente a causa delle numerose relazioni extraconiugali di Amedeo Goria. Ciò che ha reso questa situazione ancora più eclatante è stata la scoperta dell’agenda segreta in cui Goria aveva annotato dettagli delle sue “amanti” e dei loro contatti.

A Il Corriere della Sera, in un’atmosfera di serenità nella sua attuale relazione con il marito Roberto Zappulla, Maria Teresa Ruta ha condiviso una retrospettiva delle turbolenze del suo passato con Amedeo Goria. Ecco cosa ha detto.

L’intervista a Maria Teresa Ruta

Il loro incontro iniziale è stato descritto come quello tra un “cucciolo abbandonato” e una figura protettiva.

Goria, all’epoca un giovane redattore per Tuttosport, si fece notare per la sua timidezza e la sua eccitazione. Maria Teresa Ruta, con il suo carattere spiccato, lo sfidò a superare la timidezza come se stesse correndo una gara di ostacoli. Quel gesto giocoso segnò l’inizio di una storia che si sarebbe rivelata complessa e difficile.

Goria, innamoratosi sinceramente di Maria Teresa Ruta, non riuscì a rimanere fedele. Promise amore eterno e fedeltà, ma la realtà fu diversa. Maria Teresa Ruta ricorda: “Mi giurò: ‘Sono innamorato davvero, per te potrei anche fare un matrimonio bianco, non ho fretta’“. Tuttavia, gli alti e bassi della relazione portarono presto a tradimenti e inganni. L’episodio più noto è legato all’agenda segreta di Goria, che è stata alla base della scoperta dei suoi tradimenti. L’agenda, descritta da Maria Teresa Ruta come “un’agendina nera“, conteneva i numeri di telefono delle “altre” donne con le quali Goria aveva avuto rapporti. Sorprendentemente, secondo Ruta, c‘erano almeno duemila numeri annotati, ognuno con un punteggio e una stellina accanto. Questa rivelazione ha gettato luce su quanto esteso fosse il comportamento di Goria e su quanto sistematicamente stesse mantenendo traccia delle sue relazioni.

Le parole di Maria Teresa Ruta riflettono il dolore e la delusione che ha vissuto durante quegli anni tumultuosi. Mentre oggi riesce a riflettere su quei momenti con una prospettiva più calma, la scoperta dell’agenda e la relazione complessa con Amedeo Goria rimarranno parte integrante del suo passato. La storia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria serve da avvertimento sulle complessità delle relazioni e sulla necessità di sincerità e rispetto reciproco.