Sophie Codegoni parla per la prima volta della sua situazione post parto | I fan sotto shock

L’influencer 23 enne, neo mamma, ha toccato l’argomento post parto descrivendo il suo periodo poco piacevole. Ecco cosa ha dichiarato.

La modella italiana Sophie Codegoni, ex Gieffina, ha da poco dato alla luce Celine Blue, sua prima figlia avuta dalla relazione con Alessandro Basciano, modello e influencer 33 enne, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La stessa Sophie ha parlato dell’esperienza di maternità, vissuta intensamente nei giorni successivi al parto.

La coppia, tra le più criticate sui social per i modi e costumi, qualche tempo fa ha smentito le voci di crisi. Qualche settimana fa, infatti, ai più attenti non è sfuggito il fatto che i due abbiano smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram, ma la coppia ha sottolineato di non essere in crisi.

Chi è Sophie Codegoni, star del Grande Fratello

La modella e influencer italiana è nata a Riccione nel 2000. Durante la sua infanzia, ha vissuto tra due diverse città: quella dove risiedeva sua madre e Milano, dove suo padre lavorava. La sua carriera nel mondo della moda ha avuto inizio quando è stata scelta per posare per una collezione di Chiara Ferragni.

Ma è nel 2020 che la sua carriera professionale ha preso una svolta grazie alla partecipazione al programma televisivo Uomini & Donne, dove ha ricoperto il ruolo di tronista. Da quel momento la sua carriera ha preso il volo tra collaborazioni con aziende e campagne pubblicitarie come influencer.

L’influencer ha raccontato il difficile periodo del post parto

Un bambino ti stravolge la vita e, anche in questo caso, per Sophie e Alessandro è stato così. L’arrivo di Celine ha comportato una serie di difficoltà per Sophie e, la stessa influencer, ha raccontato il periodo, definito come il peggiore che abbia mai vissuto.

Quando la neo-mamma è tornata a casa con la sua piccola Celine Blue, si è resa conto immediatamente che il ritorno alla normalità non sarebbe stato né rapido né semplice. “Le prime due settimane sono state incredibilmente difficili, piangevo incessantemente e provavo ansia per qualsiasi cosa”, ha confessato la modella in un’intervista.

Per fortuna, questo duro momento di difficoltà è stato affrontato a muso duro da parte della mamma, la quale ha abbracciato ogni difficoltà, aiutata anche dal suo compagno Alessandro Basciano e dalla sua mamma Valeria Pasciuti, che l’hanno supportata in ogni modo possibile. Adesso mamma Sophie sta meglio e il peggio sembra esser finalmente passato.