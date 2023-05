Focus sulle sorelle di Ariel a pochi giorni dall’uscita nelle sale del live-action.

Tra pochi giorni arriva nei cinema il live-action de La Sirenetta: ecco chi sono le sorelle di Ariel.

Tra poco meno di una settimana, il prossimo 24 di maggio, sarà finalmente disponibile nelle sale cinematografiche La Sirenetta, live-action del classico Disney di cui si è fatto un gran parlare nel corso degli ultimi mesi. In attesa di potersi godere la visione della pellicola nei cinema ecco di seguito un approfondimento su personaggi poco mostrati nel classico d’animazione del 1989, ovvero le sorelle di Ariel.

La Sirenetta: chi sono le sorelle di Ariel

Il già nutritissimo gruppo dei live-action dei classici d’animazione Disney si arricchisce ora anche de La Sirenetta, pellicola diretta dal regista Rob Marshall. Nel ruolo della protagonista Ariel, come noto, vi è invece Halle Bailey, che oltre che attrice è anche cantautrice e membro del duo Chloe x Halle.

La trama de La Sirenetta non ha certamente bisogno di essere presentata nei dettagli. La sirena Ariel, figlia del re del Regno di Atlantica Tritone (interpretato nel film da Javier Bardem), è enorme affascinata e attratta dal mondo degli umani, la cui conoscenza è però vietata a tutte le sirene come lei. Un giorno Ariel finisce però con l’innamorarsi di un umano, il principe Eric, dopo aver salvato quest’ultimo da un violento naufragio: un evento che cambierà per sempre la sua vita, cui farà seguito l’accordo con la perfida strega Ursula per poter diventare umana con la conseguente messa in pericolo dell’intero mondo di Atlantica.

Un elemento del film d’animazione che è sempre rimasto relegato ad un ruolo di secondo piano è quello delle sorelle della protagonista, che appaiono per poco tempo soltanto all’inizio della pellicola. Per la precisione, le sorelle di Ariel sono sei, e nel film del 1989 hanno i seguenti nomi: Aquata, Andrina, Arista, Attina, Adella e Alana. Nel live-action di prossima uscita i nomi sono invece stati cambiati in Perla, Karina, Caspia, Mala, Tamika e Indira.

Chi interpreta le sorelle di Ariel nel live-action

Le figlie di Tritone e sorelle di Ariel ne La Sirenetta, apparentemente tutte di età molto simile tra di loro, vogliono stare a rappresentare i mari: Andrina è il simbolo del Mare dei Caraibi, Aquata del Mar dei Coralli, Arista del Mar Bianco, Adella del Mar Mediterraneo, Attina del Mare di Bering e Alana del Mar Nero. Da non dimenticare ovviamente il ruolo della stessa Ariel, che rappresenta invece un simbolo del Mar Rosso.

Come detto, nel live-action di Marshall questi personaggi avranno dei nomi diversi. Per quanto riguarda il casting, Perla e Caspia saranno interpretate rispettivamente dalle attrici britanniche Lorena Andrea e Nathalie Sorrell, Karina dalla svedese Kajsa Mohammar, Tamika dalla modella africana Sienna King, Mala dall’attrice di origine asiatica Karolina Conchet e Indira dall’attrice inglese di origini indiane Simone Ashley.

Qui di seguito un post Twitter che ritrae tutte insieme le sei sorelle di Ariel.

🚨VEJA: Primeira imagem oficial de Ariel e suas irmãs no live-action de “A Pequena Sereia”. pic.twitter.com/Fl7jHyfyrl — CHOQUEI (@choquei) April 24, 2023