Bolletta troppo alta: c’è una dispersione di corrente da questo elettrodomestico, cosa devi fare subito

Un buon mantenimento dell’elettrodomestico è necessario per limitare le dispersioni di calore e di energia. Ecco come abbassare i costi della bolletta di luce e gas con dei semplici accorgimenti e manutenzione della casa.

Il frigorifero è l’elettrodomestico più importante della casa e anche quello che consuma più energia: non può essere spento per poter conservare ogni giorno e al meglio tutti gli alimenti che consumeremo durante le settimane a venire. Proprio per questo suo compito così fondamentale è necessario che gli sia dedicata una manutenzione e un’attenzione particolare, soprattutto a causa di pezzi delicati come la guarnizione.

Bolletta- solocine.itEcco cosa puoi fare per evitare che ci siano delle dispersioni di calore, resposabili del caro bolletta.

Pulizia della guarnizione: ecco come fare una perfetta manutenzione

Per evitare che la guarnizione del tuo frigo si usuri, è molto importante pulirla almeno una volga ogni due mesi. Non necessita di una particolare pulizia né di prodotti appositi ma solo di pazienza e di un paio di guanti, gomma e spazzolino.

Riempi una bacinella d’acqua di dentifricio e pulisci la guarnizione grattandola con lo spazzolino bagnato della soluzione nel catino. Una volta terminata questa operazione, asciugala bene e di non lasciare acqua stagnante al suo interno: questa potrebbe creare umdità e la conseguente creazione di muffe che potrebbero portarla a deteriorarsi col tempo. Applica poi del talco per asciugare l’acqua rimasta.

Nel caso in cui la guarnizione sia già macchiata o abbia già la presenza di accumuli di muffa, puoi usare per pulirla altri prodotti naturali sempre diluiti con acqua (es. aceto di vino bianco che è un ottimo rimedio naturale contro le macchie).

Guarnizione rotta è sinonimo di bollette care

Se la guarnizione del tuo frigo risulta danneggiata, rotta o malfunzionante ecco come accorgertene: potresti notare a vista d’occhio che la porta del tuo frigo ha problemi a chiudersi. Il primo passo quindi, prima di iniziare un lavoro di manutenzione è accertarsi che la guarnizione non sia scollata in alcuni punti, che si sia rovinata in altri o addirittura assottigliata poiché la gomma dopo molti utilizzi tende ad usurarsi.

Nei casi più gravi, ti accorgerai subito che nel caso ci fosse un guasto, il frigo al suo interno presenta le famose goccioline di condensa e noterai che la temperatura che una volta era più fredda ora non riesce a tenere il suo solito calore interno.

Attenzione! Quando il frigorifero non raffredda più potrebbe trattarsi di un problema del compressore o del termostato. Affidatevi sempre ad un parere di un tecnico esperto.