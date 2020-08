After 2: il nuovo film drammatico di Roger Kumble

Dopo il burrascoso inizio della loro relazione, Tessa e Hardin si sforzano più che possono di far funzionare la loro storia nonostante lei sappia perfettamente che nel misterioso passato di lui si possono nascondere episodi oscuri ed eventi piuttosto spiacevoli. A turbare la quiete apparente della loro routine di coppia, infatti, arriva una rivelazione-bomba che svela a Tessa un frangente della vita precedente di Hardin, il quale colpisce la ragazza con la forza di un treno in corsa soprattutto perché riguarda da molto vicino anche gli inizi della loro relazione. Che Hardin sia ancora adesso prigioniero del suo personaggio, del modo in cui si presentava e si comportava prima di incontrare lei e diventare il ragazzo profondo e coscienzioso che lei ama così tanto? Tessa sa davvero chi è il suo innamorato? Converrà separarsi? La soluzione non è semplice, non è mai e anche la ragazza si immerge in un oceano di riflessioni complicate e dolorose che rischiano di cambiare la sua vita, così felice e piena fino a poco prima, in maniera irreversibile e definitiva.