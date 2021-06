Una donna promettente, titolo originale Promising Young Woman, è un film di genere thriller – comedy diretto da Emerald Fennell previsto nelle sale cinematografiche per il 24 giugno 2021. La protagonista, Carey Mulligan ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva insieme a Margot Robbie, Tom Ackerley e altri. Vincitrice del premio Oscar come miglior sceneggiatura originale, la pellicola sarà distribuita in Italia dalla Universal Pictures.