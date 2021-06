Old è il nuovo film di M. Night Shyamalan e trae ispirazione da una graphic novel francese, Sandcastle, scritta da Pierre Oscar Levy. Il racconto ruota attorno a una famiglia che, in vacanza, ritrovera sulla spiaggia il cadavere di una donna. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche italiane dal 21 luglio 2021.

Ambientato in un’isola da sogno, la storia segue le vicende di una famiglia che, durante una vacanza, scopre di star invecchiando molto più velocemente del normale. Infatti, dopo aver scoperto il cadavere di una donna, i membri della famiglia inizieranno a diventare vecchi precocemente. Per questo cercheranno di fuggire dall’isola per evitare di dover trascorrere anche solo un giorno in più su quella maledetta spiaggia.