Disney vuole rifare ‘Gli Aristogatti’ con gatti veri

Non ci sono dubbi sul fatto che negli ultimi anni alla Disney piaccia molto convertire i cartoni animati del passato in live-action. Secondo alcuni rumor ben fondati, dopo Lilli e il Vagabondo, sarebbe arrivata la volta di un capolavoro degli anni Settanta: Gli Aristogatti. La nuova avventura sarà scritta da Will Gluck e Keith Bunin e sarebbe già nelle prime fasi di sviluppo. Non è dato sapere se la pellicola resterà fedele alla trama che conosciamo o cambierà qualcosa. Sicuramente dal punto di vista tecnico sarà un capolavoro, ma non possiamo negare che ci dispiace pensare a qualcosa di diverso dal cartone che ha rallegrato l’infanzia di molti di noi. Come non rimanere affascinati dalla storia di Duchessa, mamma gatta e dei tre micini eleganti e viziati che vivono a Parigi nella casa di un’anziana signora ricchissima e che vengono presi di mira dal maggiordomo Edgar quando questi scopra che Madame Adelaide vuole lasciare tutto in eredità ai gattini? L’uomo decide di sequestrarli e abbandonarli nelle campagne lontane n modo che non possano più tornare a casa. Tristi e disorientati, vengono salvati da un gatto randagio dal pelo rosso (Romeo) che li aiuterà a tornare a casa tra mille divertenti traversie.