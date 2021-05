Disney ha in mente un’altra attrazione da portare sul grande schermo: Haunted Mansion. Dietro ai lavori del film basato sull’iconica attrazione del parco a tema ci sarà il regista e produttore Justin Simien. La sceneggiatrice sarà Katie Dippold nota al pubblico per aver lavorato alla saga Ghostbusters. Invece, Dan Lin e Jonathan Eirich produrranno la pellicola tramite la loro compagnia Rideback di cui Nick Reynolds apparirà come produttore esecutivo. La Rideback aveva già prodotto il film live – action della Disney Aladdin, che aveva incassato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo.

La giostra “Haunted Mansion” fece il suo debutto a Disney World nel 1969 e divenne un’attrazione popolare per il suo Hatbox Ghost. La Disney in precedenza ha già trasformato l’attrazione in un film del 2003 con Eddie Murphy che però non è stato apprezzato dal grande pubblico (arrivò appena al 14% su Rotten Tomatoes). Per questo motivo la Disney ha puntato tutto su Justin Simien per il nuovo remake. Con lui si spera di ottenere il massimo successo e gradimento del pubblico!