È Adam Wingard il regista di Godzilla vs. Kong, sequel del film Godzilla II- King of the Monsters (2019) e Kong: Skull Island (2017). La pellicola è il quarto capitolo del MonsterVerse, e il trentaseiesimo film su Godzilla e il dodicesimo su King Kong.

Godzilla vs. Kong: la trama

La lotta dell’umanità per la propria sopravvivenza, in un’epoca in cui i Titani camminano sul pianeta, pone Godzilla e Kong l’uno contro l’altro. Si scontreranno in uno scontro epocale. Mentre l’agenzia di criptozoologia Monarch comincia una pericolosa missione in un territorio sconosciuto alla ricerca dell’origine dei Titani, una cospirazione minaccia di eliminare tutte le creature dalla faccia della Terra.

I personaggi del film

Alexander Skarsgard: Nathan Lind, geologo che lavora a stretto contatto con Kong. Personaggio spesso nervoso e a disagio in questo mondo che non è pronto ad affrontare.

Millie Bobby Brown: Madison Russell, figlia di Mark Russell. È lei che durante lo scontro tra Godzilla e Kong si mette in viaggio per decidere con chi alla fine dovrà schierarsi. Il produttore Alex Garcia ha descritto Madison come “la sostenitrice di Godzilla in questo film” che cerca di rivendicare Godzilla e le sue ragioni.

Kyle Chandler: Dr. Mark Russell, padre di Madison ed esperto antrozoologo.

Brian Tyree Henry; Bernie Hayes, un ex tecnico della Apex che aiuta Madison e Josh a smascherare la società. Il suo obiettivo? Usare gli strumenti a sua disposizione per portare la verità alle persone.

Shun Oguri: Ren Serizawa, è uno scienziato dell’Apex e figlio del dottor Ishiro Serizawa, morto nel film precedente. Il suo obiettivo è cercare di proteggere la terra ma con mezzi diversi rispetto a quelli usati da suo padre e dagli altri personaggi.

Julian Dennison: Josh Valentine, amico di Madison che la aiuta a indagare sulla fonte del comportamento anomalo di Godzilla. I due sono un ottimo mix di pura follia.

Gli altri componenti del cast sono: Rebecca Hall, Eiza Gonzàlez, Kaylee Hottle, Demiàn Bichir, Chris Chalk e John Pirrucello.