Diretto da Goro Miyazaki su un progetto di Hayao Miyazaki, Earwing e la Strega è un film d’animazione tratto dall’omonimo romanzo di Diana Wynne Jones, autrice del libro da cui è stato tratto anche il noto film di Hayao Miyazaki, Il castello errante di Howl. La pellicola è realizzata interamente con animazione in CGI 3D ed è distribuito in Italia da Lucky Red a partire dal 21 luglio 2021.

Earwig è una ragazzina di 10 anni cresciuta in orfanotrofio, per lei una casa fantastica in cui riesce a ottenere tutto quello che desidera. La sua vita cambia quando viene adottata da Bella Yaga e Mandragora, una stranissima coppia con incredibili poteri magici.