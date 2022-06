A “Triangle of Sadness” di Rubel Östlund la Palma d’oro a Cannes

Il miglior film tra quelli in competizione nella 75esima edzione del Festival del Cinema di Cannes è risultato essere Triangle of Sadness del regista svedese Rubel Östlund. A comunicarlo al Grand Theatre Lumiere del Palazzo del Festival è stata la giuria capitanata da Vincent Lindon e composta da Noomi Rapace, Jeff Nichols, Ladj Ly, Rebecca Hall, Deepika Padukone, Jasmine Trinca, Joachim Trier e Asghar Farhadi.

Östlund è sempre stato molto apprezzato nel famoso festival francese del cinema. Nel 2014 aveva già vinto la sezione Un Certain Regard con la pellicola Forza maggiore e nel 2017 si era aggiudicato la Palma d’oro per The Square.

Triangle of Sadness è un film satirico co-prodotto a livello internazionale del 2022 scritto e diretto da Ruben Östlund e interpretato da Harris Dickinson, Charlbi Dean e Woody Harrelson. La produzione del film è stata interrotta in due occasioni nel 2020 a causa della pandemia COVID-19. In occasione della presentazione al Festival aveva ricevuto una promettente standing ovation di otto minuti.

Il film, una commedia a tinte cupe, racconta la storia di una coppia di celebrity, Carl (Harris Dickinson) e Yaya (Charlbi Dean), che viene invitata a una crociera lussuosa per super ricchi.