The Father è un film inquietante e poetico allo stesso tempo, interpretato da due straordinari attori protagonisti. Stiamo parlando di Anthony Hopkins e Olivia Colman. Il film nasce come adattamento della pièce teatrale creata dal regista stesso Florian Zeller: è un viaggio nella mente di un uomo che non riconosce più la realtà che lo circonda. Caratterizzato dall’apparente assenza di una storia, la pellicola è la rappresentazione di una condizione, di una discesa in uno stato di inconsapevolezza.

Il film cattura lo spettatore tenendolo sospeso per tutti i 97 minuti che lo compongono. Suspence, tensione e apprensione rendono The Father coinvolgente nella sua magica scoperta di un mistero. Oggetti che si spostano da soli, figlie che diventano assistenti e ricordi che diventano sogni, non c’è alcuna certezza nella storia.

The Father: la trama

L’anziano Anthony, talvolta burbero e scostante, talvolta affettuoso e spiritoso rifiuta qualsiasi tipo di assistenza. I suoi sbalzi d’umore influenzano la vita della figlia Anne e di chi le sta intorno. Anthony inizia a non riconoscere la figlia, né quelle persone che dovrebbe essere abituato a vedere, così come le medicine che dovrebbe prendere. La realtà con il quale si trova a fare i conti è sempre più distorta e confusa. Un vortice di dubbi, insicurezze e paure lo convincono di essere manipolato e di star vivendo una vita che non gli appartiene, cercando, nella sua mente, di capire cosa stia realmente succedendo.