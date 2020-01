6 strategie per avere successo su Facebook

Hai appena aperto la tua pagina Facebook e sei alla ricerca di qualche consiglio per riuscire a farla decollare velocemente e conquistare molti like e seguaci? Innanzitutto, devi sapere che su questo social network le dinamiche sono in continuo mutamento, quindi se davvero vuoi avere successo con la tua pagina devi mantenerti sempre aggiornato. Detto questo, per far partire la tua pagina ed ottenere tanti mi piace su Facebook esistono delle strategie di marketing che funzionano alla grande e puoi sfruttarle a tuo vantaggio. Oggi vedremo proprio queste e ti daremo alcune dritte per evitare di commettere i classici errori e conquistare like nel minor tempo possibile.

#1 Collegare sito e pagina Facebook

Se hai un sito web, la prima cosa che ti conviene fare è integrare Facebook al suo interno, inserendo i tasti di condivisione e di like alla pagina. In questo modo, con la minima fatica, potrai far convergere il traffico del tuo portale al social network a costo zero. Ciò significa che una parte di coloro che visiteranno il tuo sito andrà a finire anche sulla tua pagina, generando mi piace gratuitamente.

#2 Collegare e-mail e Facebook

La stessa cosa che fai nel tuo sito web può essere effettuata anche all’interno delle mail che invii ai clienti o comunque alla tua lista di contatti. Puoi infatti inserire nella tua firma anche il tasto specifico che rimanda alla pagina Facebook e questo è un enorme vantaggio perché proprio come avviene per il sito, chi riceverà le tue mail potrà collegarsi rapidamente anche al tuo account nel social network.

#3 Invitare tutti i contatti a seguire la pagina

Se all’interno di Facebook hai molti contatti, una delle prime cose che ti conviene fare è invitarli a mettere like alla tua pagina. Si tratta di una strategia di base che però in fase iniziale può rivelarsi molto efficace perché ti permette di avere almeno un minimo di “mi piace” in modo del tutto gratuito.

#4 Pubblicare post con continuità

Affinché le persone seguano la tua pagina Facebook, devi offrire loro dei contenuti interessanti con una certa continuità. Pubblicare post regolarmente consente di mantenere alto il livello d’attenzione e soprattutto di incentivare la condivisione dei contenuti, generando altri seguaci. Aprire una pagina e lasciarla pressoché vuota potrebbe rivelarsi controproducente, quindi la miglior cosa da fare è programmare i post in modo da avere una regolarità.

#5 Rispondere ai commenti

Un’altra strategia che consente di avere successo con la propria pagina Facebook è quella di dimostrarsi molto attivi, rispondendo regolarmente ai commenti che vengono postati dagli altri utenti. Sembra una cosa banale e noiosa, ma si tratta di un aspetto importantissimo che consente di far girare maggiormente la propria pagina all’interno del social network, ottenendo così più visualizzazioni.

#6 Sfruttare Facebook ads

Se la tua pagina Facebook è utilizzata per promuovere un’azienda, un’attività o un brand, di certo sfruttando le pubblicità a pagamento riuscirai a raggiungere moltissime persone con il minimo investimento. Devi però essere in grado di farlo nel modo corretto, quindi se non sei informato in merito ti conviene prendere in considerazione l’ipotesi di rivolgerti a dei professionisti.