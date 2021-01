Anche gli artisti famosi hanno bisogno di aumentare la popolarità su Instagram

Instagram oggi è uno dei social più utilizzati in assoluto anche dai vip e dalle aziende. Non è però così facile come potrebbe sembrare avere follower e visualizzazioni in costante aumento. Per avere un profilo personale di successo, questi sono i trucchi più utilizzati anche dai tuoi artisti preferiti per aumentare la loro popolarità.

Gira dei video

Tra i principali consigli per aumentare le views alle storie Instagram c’è la creazione di video. Questo social network nasce per condividere foto come i selfie, ma in realtà oggi la maggior parte degli utenti condivide piccoli video. Ricorda sempre di tenere lo smartphone in posizione verticale e non dilungarti troppo perché deve essere più conciso e breve possibile.

Promuovi i post del stories

Ogni volta che crei un nuovo post sul tuo profilo Instagram, fai una story che rimanda al post. È un modo facile e veloce per aumentare le visualizzazioni, evitando che i post passino inosservati. Chi vede le stories, poi viene reindirizzato sui post del profilo.

Crea stories collegate

Un metodo davvero molto efficace per aumentare le visualizzazioni, prevede di creare delle Stories collegate. L’idea è un po’ quella di creare contenuti girando dei video a episodi. In questo modo, per seguire il filo conduttore, tutti gli utenti sono costretti a guardare i video precedenti e successivi.

Usa i sondaggi

Per aumentare la partecipazione e rendere i tuoi seguaci sempre più coinvolti, fai dei sondaggi nelle tue Stories. È un modo simpatico e divertente che già molti sogni personaggi famosi utilizzano per aumentare la loro popolarità su Instagram.

Fai delle dirette

Programma delle dirette live streaming che attirano uno pubblico davvero molto ampio. Pubblicizza le tue dirette utilizzando le stories affinché vengano seguite da sempre più persone. Durante le dirette gli utenti hanno la possibilità di interagire. Non dimenticare mai di rispondere in diretta ad alcuni commenti.

Pubblica screenshot della diretta

Sempre in merito alle dirette live streaming, ricorda sempre di realizzare degli screenshot durante la diretta. Pubblica il post sul tuo profilo personale ringraziando chi ha partecipato, magari aggiungi anche dei commenti.

Segui e guarda i contenuti degli altri

Per aumentare il livello dei contenuti pubblicati su Instagram, prendi ispirazione anche dagli altri. Segui personaggi famosi e influencer che ti piacciono per capire come attirano maggiore pubblico e fanno crescere le visualizzazioni.

Usa sempre gli hashtag

Gli hashtag sono fondamentali per creare contenuti del successo. Se sei alla ricerca di sistemi per aumentare e accrescere la tua popolarità, prova ad utilizzare degli hashtag interattivi in grado aumentare le visualizzazioni.

Tagga gli interessati

Anche se non si tratta di sponsorizzazioni, tagga sempre amici ma anche negozi e brand che usi di solito. Si tratta di un’ottima tecnica per accrescere la tua popolarità.

Collega i vari social network

Collega tutti i tuoi profili sui vari social network come Instagram, Facebook e TikTok aumentare le visualizzazioni la tua popolarità facendo un solo post per tutti i social.