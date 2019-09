Chi sono i 5 Attori “più green” di Hollywood?

Ognuno di noi ha il dovere di fare la propria parte per migliorare il Pianeta, sia con atti teorici, trasferendo maggiore consapevolezza della situazione attuale alle persone che ci circondano, sia con azioni pratiche, come una semplice, ma mai scontata raccolta differenziata o finanziando organizzazioni green o vere e proprie battaglie ecologiche.

In merito a quest’ultimo punto, molti attori hanno deciso di sposare tantissime cause ecologiche e alcuni di loro sono considerate a tutti gli effetti delle autentiche icone per la difesa del nostro pianeta.

Oggi scopriremo chi sono i 5 attori (e attrici) più green del cinema mondiale.

Leonardo di Caprio

Non potevamo non iniziare da lui: l'attore di Titanic e The Wolf of Wall Street, infatti, è famoso per aver aver fondato più di 20 anni fa, nel 1998, la Leonardo Di Caprio Foundation, un'organizzazione impegnata alla salvaguardia del benessere del Pianeta e dei suoi abitanti. Ma non è tutto: l'attore statunitense ha avviato diverse campagne di sensibilizzazione producendo documentari green oriented come "The 11th Hour", "Before the Flood" o "Catching the sun".

2. Natalie Portman

Anche l’attrice de “Il Cigno Nero” è a tutti gli effetti una star green. Non si contano, infatti, le campagne di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente alle quali ha partecipato. Green anche nel business: infatti ha lanciato una linea di calzature realizzate con solo materiale vegetale.

Piccola curiosità: già da bambina Natalie Portman ha fatto scelte green: è da sempre vegetariana e circa 10 anni fa è passata al veganesimo.

3. Mark Ruffalo

Non c’è attore più green dell’Hulk degli Avengers! La star americana non è verde solo al cinema, ma anche nella vita di tutti i giorni: infatti, recentemente ha preso parte in maniera davvero importante alle campagne “Anti-Fracking” negli USA, ottenendo, fortunatamente, anche degli ottimi risultati!

4. Emma Watson

Anche Hermione è da sempre in prima linea per la difesa dell’ambiente. L’attrice britannica ha preso parte a una vera e propria battaglia di sensibilizzazione ecologica attraverso “The Press Tour”, un album di foto per promuovere l’uscita cinematografica de “La Bella e La Bestia”. La star di Harry Potter in queste immagini, infatti, mostra outfit cuciti interamente con materiali non inquinanti.

5. Harrison Ford

L’attore di Indiana Jones non è rimasto indifferente ai recenti incendi in Amazzonia. Harrison Ford, infatti, ha donato ben 18 milioni di dollari per salvare “il polmone della terra”. Durante il vertice ONU, infatti, l’attore americano ha affermato: “La nostra casa è in fiamme, e abbiamo solo una casa”.