Io sono nessuno , titolo originale Nobody, è un film di genere azione/drammatico. Diretto da Ilya Naishuller e sceneggiato da Derek Kolstad, vede nel cast Bob Odenkirk, noto al pubblico per aver interpretato il ruolo di Saul nella serie televisiva Breaking Bad. La pellicola debutterà al cinema il 1° luglio 2021.

Il film segue le vicende di Hutch Mansell, un marito trascurato e un padre sottovalutato abituato alle umiliazioni. Lui è colui che può essere definito “signor nessuno”. Ma lo è solo fino al giorno in cui la sua casa viene presa di mira da due ladri e Hutch decide di non reagire. È convinto che questo sia il modo più sicuro per salvare sé stesso e la sua famiglia. Le reazioni che questo mancato intervento suscitano nella sua famiglia risvegliano in Hutch qualcosa di nuovo, in grado di svelare un lato oscuro, nascosto e letale della sua personalità.