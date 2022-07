Sposa in rosso: la trama del film di Gianni Costantino

Una commedia romantica complicata che conta sullo charme ispanico del suo protagonista, diretta da Gianni Costantino. Con Eduardo Noriega, Anna Galiena, Sarah Felberbaum, Cristina Donadio. Uscita 4 agosto 2022. Distribuzione Adler Entertainment.

Un film avventuroso. Una commedia dei sentimenti. E tra realtà e finzione la promessa di una grande storia d’amore. Roberta (Sarah Felberbaum) e Leòn (Eduardo Noriega), quarantenni precari in cerca di riscatto, inscenano un matrimonio finto in Puglia per intascare i soldi delle buste che gli invitati regalano agli sposi. I complici sono il trasformista Giorgio (Massimo Ghini), amico mentore di Leon, e l’anticonformista Giada (Cristina Donadio), zia di Roberta. Gli ostacoli sono i familiari della sposa. La madre asfissiante Lucrezia (Anna Galiena), il fratello paranoico Sauro (Dino Abbrescia) e il padre fuori di testa Alberto (Maurizio Marchetti). In una girandola di imprevisti non sarà facile per i protagonisti prendersi la rivincita che meritano. E forse qualcosa di più.