La pellicola, scritta e diretta da John Krasinski, è il prequel e sequel del film horror A Quiet Place – Un posto tranquillo del 2018. La data di uscita al cinema di A Quiet Place 2 è fissata per il 25 giugno 2021. È stato lo stesso Krasinski a preferire il posticipo dell’uscita in sala piuttosto che alla soluzione streaming. Voleva offrire al pubblico una visione del film in un ambiente speciale come il cinema, fondamentale per sperimentare l’impatto che il regista ha pensato per la pellicola.