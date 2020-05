Gli attori italiani più famosi su Instagram: 4 profili da seguire

Instagram è uno dei social network più famosi ed utilizzati anche dai personaggi famosi, che guadagnano cifre importanti attraverso il proprio profilo ma ci permettono anche di conoscere la loro vita e sapere qualcosa di più sulle loro passioni.

Se sei un appassionato di cinema, ti consiglio di seguire gli attori italiani che su Instagram non solo hanno un loro profilo costantemente aggiornato ma contano anche un gran numero di seguaci. Certo, per loro è piuttosto semplice ottenere like ma anche noi comuni mortali possiamo diventare influenti su questo social network. Prova a dare un’occhiata a questa guida per aumentare followers in Instagram e troverai degli ottimi spunti per ottenere la visibilità che hanno attori e personaggi dello spettacolo.

Sei curioso di sapere quali sono gli attori italiani più attivi da seguire su questo social network? Ecco la classifica aggiornata.

#1 Luca Argentero – 1,4 milioni di followers

In cima alla classifica degli attori più seguiti su Instagram troviamo proprio lui: il bellissimo Luca Argentero, che nel suo profilo condivide soprattutto scatti privati. I ben 1,4 milioni di followers quindi probabilmente sono attratti soprattutto dalla sua bellezza, visto che la maggior parte delle fotografie sono primi piani di se stesso.

Non mancano però, ogni tanto, degli scatti che ci fanno scoprire qualcosa di più sulla vita privata dell’attore e che immortalano la bellissima Myriam Catania in dolce attesa. Chissà, forse quando diventerà papà anche Luca Argentero inizierà a pubblicare fotografie del proprio pargoletto.

#2 Salvatore Esposito – 1,2 milioni di followers

Al secondo posto nella classifica degli attori italiani più amati su Instagram troviamo Salvatore Esposito, che vanta ben 1,2 milioni di seguaci. L’attore diventato famoso per la serie TV Gomorra pubblica scatti decisamente diversi rispetto a quelli di Luca Argentero, più “umani” se così si può dire.

Scene della sua vita quotidiana, fotografie simpatiche senza pose plastiche che piacciono moltissimo ai suoi followers e che lo rendono un po’ più normale e meno VIP.

#3 Fabio Volo – 865.000 followers

Al terzo posto troviamo Fabio Volo, che non si può considerare solo un attore visto che la sua fama, almeno inizialmente era legata più alla produzione letteraria che a quella televisiva e cinematografica.

Ad ogni modo, ultimamente Fabio Volo si è dato da fare in diversi film quindi possiamo farlo rientrare nella categoria degli attori e dobbiamo ammettere che il suo profilo Instagram è molto interessante. Anche lui immortala scene della sua vita quotidiana: da quando è ai fornelli a quando suona la chitarra. Posta soprattutto video sul suo profilo ed i followers lo apprezzano davvero moltissimo.

#4 Pierfrancesco Favino – 784.000 followers

Un gradino subito sotto al podio troviamo Pierfrancesco Favino, che con i suoi 784.000 followers rientra tra gli attori italiani più seguiti in Instagram. I suoi scatti sono vari, da quelli più seri a quelli più simpatici ce n’è per tutti i gusti e l’attenzione dei seguaci è mantenuta sempre alta dalla sua incredibile simpatia. Anche in questo caso, le pose plastiche di Luca Argentero sono sostituite da fotografie più vere e genuine.