È Matthew Vaughn il regista di The King’s Man- le origini, il terzo capitolo della serie cinematografica basata sul comic book “The Secret Service”. Ma non si tratta di un sequel delle avventure dei personaggi interpretati da Taron Egerton e Colin Firth nei due film precedenti, bensì di un prequel. In questo film si raccontano le origini dell’agenzia di intelligence supersegreta di cui fanno parte e di come i King’s Man saranno costretti a fronteggiare un enorme pericolo. La cosa originale? Agli eventi fantastici si intrecciano quelli storici come la Rivoluzione Russa o la Prima Guerra Mondiale. Inoltre, alcune riprese sono state girate alla Reggia della Venaria Reale (Torino): l’obiettivo era di utilizzare questo luogo come controfigura per la Sarajevo di inizio Novecento.