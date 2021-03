Film di genere drammatico thriller, Uno di Noi (titolo originale Let Him Go), ha come protagonisti principali Kevin Costner e Diane Lane . Diretto da Thomas Buzucha, Uno di Noi si basa sull’omonimo romanzo dello scrittore e poeta Larry Watson. A causa della pandemia l’uscita del film nei cinema italiani (distribuito da Universal Pictures) è stata posticipata al 27 maggio 2021.

Dopo la morte del figlio, uno sceriffo in pensione George Blackledge (Kevin Costner) e sua moglie Margaret (Diane Lane) decidono di ricominciare con il loro nipotino. I due si allontanano dal ranch in Montana dove vivono, per mettersi alla ricerca del loro unico nipote. Il ragazzo è in cura presso un’altra famiglia guidata dalla spietata criminale Blanche Weboy (Lesley Manville). Ottenere la sua custodia non sarà per nulla facile e la coppia si troverà a dover combattere per riuscire nell’impresa. Devono farcela per la loro famiglia, in memoria del figlio.