Chris Hemsworth riconfermato nel cast di Thor: Love and Thunder

Il prossimo film Marvel in uscita il 6 maggio 2022 è Thor: Love and Thunder. La curiosità è che il protagonista Chris Hemsworth ha recentemente pubblicato un video su sul profilo Instagram in cui ha lasciato senza parole i fan. Infatti, il video ritrae l’attore insieme a suo figlio al quale insegna alcune tecniche di combattimento di boxe. Ma ciò che i fan hanno subito notato è che l’attore sfoggia una pettinatura completamente diversa. Non più i lunghi capelli caratteristici del personaggio ma un’acconciatura del tutto rinnovata.

Thor: Love and Thunder è in produzione in Australia da mesi e vedrà Natalie Portman tornare nell’MCU nei panni di Jane Foster, colei che impugnerà il martello di Thor. Riconfermate le eroine Valkyrie (Tessa Thompson) e Lady Sif (Jaimie Alexander), tanti sono i nuovi volti, tra cui i due premi Oscar Christian Bale e Russel Crowe. L’ispirazione del progetto arriva dal fumetto The Mighty Thor: una combinazione perfetta di emozioni, amore, tuono e storie appassionanti con la prima Thor femmina dell’universo.