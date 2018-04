Tu mi nascondi qualcosa – una divertente commedia con Rocco Papaleo

Tu mi Nascondi Qualcosa è un film del 2018 diretto da Giuseppe Loconsole, che ha per protagonisti Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, e Giuseppe Battiston.

Valeria (Sarah Felberbaum), un’investigatrice privata, si trova per errore a pedinare la persona sbagliata. Scopre che la promessa sposa di Francesco (Giuseppe Battiston) lo tradisce. Quando la cosa viene fuori, il matrimonio salta e Francesco, piombato in depressione, si rivolge all’investigatrice: lei gli ha distrutto il rapporto e lei dovrà aiutarlo a rimetterlo in sesto. Irene (Olga Rossi) fa un appello in tv denunciando la scomparsa di suo marito Alberto (Rocco Papaleo). Un ospedale risponde dicendo che l’uomo è lì ricoverato da quindici giorni a seguito di un incidente ma ha perso la memoria.