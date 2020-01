1917 di Sam Mendes: Trama e trailer

Nel 1917, all’apice della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici stanziati nel nord della Francia vengono incaricati di consegnare un dispaccio che avverte di un imminente attacco a sorpresa dell’esercito tedesco ritiratosi oltre la Linea Hindenburg. Blake e Schofield, i due caporali britannici hanno in sostanza ricevuto un ordine di missione suicida che implica di attraversare le linee nemiche e consegnare un messaggio cruciale che potrebbe salvare la vita di 1600 uomini sul punto di attaccare l’esercito tedesco. Per Blake l’ordine da trasmettere assume un carattere personale perché suo fratello fa parte di quei 1600 soldati che devono lanciare l’offensiva. Il loro sentiero della gloria si avventura su un terreno accidentato, no man’s land, dove ci sono trincee vuote, fattorie disabitate, città sventrate. Tutto questo per impedire una battaglia e percorrere più in fretta il tempo che li separa dal 1918. La loro è una solitaria corsa contro il tempo attraverso il fronte occidentale, avventurandosi nel territorio nemico.