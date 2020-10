Il processo ai Chicago 7: tra i migliori film dell’anno

The Trial of the Chicago 7 narra del processo ai cosiddetti Chicago Seven, un gruppo di attivisti contro la guerra del Vietnam accusati di aver cospirato per causare lo scontro tra manifestanti e Guardia Nazionale avvenuto il 28 agosto 1968 a Chicago in occasione delle proteste alla convention del Partito Democratico.

Scegliere un registro da commedia per raccontare una pagina violentissima della storia americana, fatta di abusi giudiziari, un processo farsa, discriminazione e razzismo è un atto quanto mai coraggioso, ma se la cosa riesce si rivela vincente. E lo sceneggiatore e regista Aaron Sorkin ce l’ha fatta. Un film con un ritmo incredibile, dialoghi serratissimi e dal finale commovente. Ritagliatevi due ore e cercate di vedere (anche online) “Il processo ai Chicago 7”.