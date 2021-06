Il nono capitolo della saga Fast and Furious, che dura quasi da due decenni, è previsto sul grande schermo per il 18 agosto 2021. L’uscita del trailer di Fast & Furious 9 è stata accompagnata da un concerto-evento: sul palco Cardi B, Wiz Khalifa & Charlie Puth, Ozuna e Ludacris. Presenti anche il padrino della serie, Vin Diesel, il regista del film Justin Lin, e le star della saga Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Nathalie Emmanuel, così come il nuovo arrivato nella famiglia Fast & Furious, John Cena.