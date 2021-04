L’attore hollywoodiano Brad Pitt farà parte di Lost City of D, la cui l’uscita nelle sale è prevista per il 2022. Al suo fianco, nell’apparizione del film ci saranno Sandra Bullock e Channing Tatum. Inoltre, la coppia Pitt e Bullock prenderà parte al film Bullet Train di David Leitch.

Secondo alcuni critici cinematografici, Brad Pitt soffrirebbe della cosiddetta “Malattia Jon Hamm”, per la quale ha un disperato bisogno di apparire in sketch comici. Le sue ultime apparizioni in Saturday Night Live e Deadpool 2 non sembrano però essere state apprezzate dal pubblico. Entrare a far parte del cast di Lost City of D quindi, significa che potrebbe riscontrare definitivamente un effetto positivo o negativo dal pubblico.