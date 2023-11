Chiara Ferragni ha una sua teoria: perchè è bene fare l’Albero di Natale prima di Dicembre

Natale in casa Ferragnez: l’albero già addobbato ed è già festa. “Chi fa l’albero di Natale vive più felice”, afferma Chiara.

In casa Ferragni – Fedez si scalpita per portare l’atmosfera di Natale, soprattutto perché la dimora è prossima al trasloco e merita di essere subito accolta con i rituali di famiglia. Come quello di fare l’Albero di natale con una largo anticipo, che la Ferragni motiva con tanto di trattati di psicologi.

Visto quindi, che Chiara Ferragni non vedeva l’ora di vivere pienamente l’atmosfera delle feste, ha già addobbato la nuova casa di Milano. Ma nel suo caso, non bastano palline e addobbi qua e là, ma meglio affidarsi ad un professionista. Il tutto naturalmente è stato immortalato sui social, con foto e video a corredo e i figli in adorazione del capolavoro.

Un albero di Natale “firmato”

Se dunque i comuni mortali si accingono a tirare fuori da cantine e soppalchi tutto il corredo Natalizio, tramandato magari per generazioni o semplicemente acquistato di recente, in casa Ferragnez gli addobbi natalizi sono affidati a Vincenzo Dascanio, direttore creativo del suo studio che si occupa di worldwide event design & production.

E il ringraziamento della 36enne arriva su pubblica piazza, soprattutto in barba a chi la critica, sottolineando che: “Chi fa l’Albero di Natale vive più felice”.

La nuova casa e il trasloco imminente

Lei e Fedez traslocheranno a giorni nel super attico acquistato nelle nuove Residenze Libeskind 2 a CityLife, completamente arredato dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali di 13.1 Architecture & Decor, gli stessi professionisti che si sono occupati di Villa Matilda, la casa dei due sul Lago di Como. E per questo motivo la Ferragni ha voluto già predisporre l’atmosfera natalizia in modo da far trovare la casa pronta per le Feste.

In posa già insieme ai suoi due bambini, Chiara mostra soddisfatta l’Albero di Natale addobbato che troneggia nel salone dell’abitazione. Leone, 5 anni, e Vittoria, 2, non stanno nella pelle: sono entusiasti. “Abbiamo fatto l’Albero un po’ in anticipo nella casa nuova dove andremo la settimana prossima – sottolinea la Ferragni nelle sue storie – Voglio che voi ritroviate quello studio che ho letto l’anno scorso secondo il quale chi fa l’Albero di Natale prima di dicembre è più felice, perché io sono così”. Chiara mostra anche la ricerca a cui si riferisce, fatta dallo psicologo Steve McKeown, fondatore della McKeown Clinic. “Immergersi nell’atmosfera del natale fa mantenere i contatti con il bambino che è in noi”, aveva sottolineato il terapeuta. “Leggete qui, lo dice anche la scienza”. E mai altre parole furono così prossime alla santificazione.