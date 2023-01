Agent Elvis, diamo uno sguardo alla nuova serie Netflix

Mike Arnold della fama di Archer ha scritto la serie e funge da showrunner mentre Fletcher Moules è il supervisore alla regia. Nella prossima serie, aspettati di vedere Elvis in un jetpack, sparare alle persone in testa e avere uno scimpanzé come compagno. Viene segretamente inserito nel programma di spionaggio segreto del governo della CIA per aiutare le forze di battaglia che minacciano il paese, pur mantenendo il suo lavoro quotidiano come re del rock and roll. Parlando del sentimento dietro la serie, Presley ha dichiarato in precedenza in una dichiarazione ufficiale: “Fin da quando Elvis era un ragazzino, ha sempre sognato di essere il supereroe che combatte il crimine e salva il mondo! L’agente King gli permette di fare proprio questo.