I 7 film preferiti di Leonardo DiCaprio

Il bello e bravissimo attore Leonardo DiCaprio ha svelato la lista dei suoi 7 film preferiti e due di questi sono italiani.

Leonardo DiCaprio ha da poco spento 48 candeline e, nonostante sia uno tra gli attori più bravi e acclamati di sempre, anche lui è un “divoratore” di film. Sono stati proprio questi (e altri) film che gli hanno fatto amare il mondo del cinema, e gli hanno mostrato la strada.

E sicuramente Leonardo DiCaprio il suo posto in questo mondo l’ha trovato, eccome se l’ha trovato! Non è facile capire la propria vocazione, ma quando uno ci riesce, i risultati sono garantiti. Anche perché come diceva Confucio: “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita”. Leo ci ha fatto emozionare con veri e propri capolavori del cinema, proprio perché ama il suo lavoro e ci mette sempre tutto sé stesso.

Leonardo DiCaprio, tanti Oscar mancati fino a Revenant

Il mondo del cinema non è stato sempre giusto con lui. E’ stato molte volte candidato agli Oscar, ma solo un film gli ha fatto vincere la statuetta nel 2016 come migliore attore, stiamo parlando di Revenant. Sicuramente però Leo ne avrebbe meritate molte di statuette, come dimenticare pietre miliari del cinema quali Buon compleanno Mr.Grape, Romeo + Juliet, Titanic, Shutter Island, ecc. La lista in cui le sue interpretazioni sono state pressoché perfette è veramente lunga.

Ma Leonardo DiCaprio non è solo un brillante attore ma è anche un ambientalista appassionato. È proprio la sua grinta e le sue opere filantropiche che nel 2014 è stato nominato “Messaggero della Pace” dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e nel 2016 la rivista Time, lo elegge come icona tra le 100 persone più influenti del pianeta.

I 7 film che lo hanno reso Leo quello che è oggi

Tornando quindi al discorso iniziale, Leonardo DiCaprio, pur essendo un grande attore rimane anche un uomo al quale piace molto vedere pellicole di successo di altri suoi colleghi. Anche se non è stato facile per lui ridurre così tanto le sue preferenze cinematografiche, ha stilato una lista con i suoi 7 film preferiti.

I primi 5 titoli dei film della sua lista che andremo a svelarvi sono: Taxi Driver di Martin Scorsese, 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, La valle dell’Eden di Elia Kazan, Harry, ti presento Sally di Rob Reiner e Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki. Per quanto riguarda 2001: Odissea nello Spazio, Leonardo DiCaprio ha dichiarato che: “Va oltre l’essere un semplice film, è un’esperienza spirituale. Devi immergerti nell’idea che l’intento di Kubrick fosse quello di farci capire la nostra relazione con l’universo. Più lo guardi, più domande ti spinge a farti “.

Tra questi 7 film preferiti, Leo ne ha anche due made in italy, ovvero 8 1/2 di Federico Fellini e Ladri di Biciclette di Vittorio De Sica. Aggiungeremo, anche se forse siamo di parte, che Leonardo DiCaprio ha un ottimo gusto.