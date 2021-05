Diretto da Darren Lynn Bousman, Spiral – L’eredità di Saw, è il nono capitolo della saga cinematografica intitolata Saw. Inizialmente previsto al cinema nel 2020, l’uscita è slittata a causa della pandemia e la pellicola approderà al cinema il 16 giugno 2021. In Saw – Legacy i telespettatori erano rimasti con una scioccante rivelazione: qualche vittima di Jigsaw lo aveva emulato. Ora questa possibilità si diventa reale e dopo aver appreso gli insegnamenti del criminale ha fondato un’oscura setta. Questa imita le sanguinarie gesta del sadico, lasciando dietro di sé una serie di violenti omicidi.