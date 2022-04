Migliori film di poker di tutti i tempi

Il poker è un gioco di strategia e fortuna, ed è il gioco di carte più popolare del mondo, sicuramente, e goduto da milioni di giocatori in tutto il pianeta. Ma se sei il tipo di persona che ama guardare film e sei anche appassionato di poker, allora ecco alcuni film che puoi guardare che combinano entrambe le tue passioni.

Alcuni film sul poker hanno un tema molto specifico, come i film sul barare a poker, sulla dipendenza dal gioco, sul gioco in generale, sugli storici del poker, sulle leggende del poker e i film sulle superstar del poker. Ma i film elencati qui sono generali del poker, quindi se sei un giocatore a cui piacciono i siti online per giocare a poker non aams, potresti apprezzare molto questo articolo, dai quali film potresti imparare trucchi e strategie del Poker.

The Gambler

The Gambler è un film del 1973 con James Caan, basato su un racconto chiamato “Skidoo” di Jack Skidmore. The Gambler racconta la storia di un investigatore privato che è ossessionato da una partita di poker giocata da un gruppo di truffatori durante la “Grande Depressione”.

Il film è stato diretto, prodotto e scritto da Nicolas Cage, che è anche il protagonista del film nel ruolo dell’investigatore; anche lui gioca una partita di poker nel film. The Gambler è pieno di interessanti scene di poker, e il personaggio principale sembra molto esperto del gioco.

Rounders

Rounders è un film del 1998 con Matt Damon, Edward Norton e Mark Wahlberg. Parla di due amici che giocano a poker professionalmente, con il film incentrato sull’amicizia tra i due amici, che sono anche agenti di borsa part-time.

Uno dei due amici è dipendente dal poker, e comincia a perdere tutti i suoi soldi, e finisce per essere arrestato nel processo. Per evitare di andare in prigione, accetta di giocare a poker contro un gruppo di criminali di New York che sono in cerca di vendetta.

Le scene di poker in Rounders sono piuttosto intense e mostrano come il poker possa essere un gioco molto redditizio se giocato bene. Ci sono anche molte interessanti scene di poker che evidenziano come altre persone possano essere influenzate dal gioco, come nel caso in cui uno dei criminali perde il patrimonio di famiglia a causa di esso.

No Limit Hold’em

‘No Limit Hold’em’ è un film del 1999 con Matt Damon e Edward Norton. Il film parla di due amici che sono entrambi giocatori di poker professionisti. I due amici vanno a Las Vegas per partecipare a un torneo di poker. Tuttavia, le cose non vanno come previsto quando uno degli amici deve partire improvvisamente, lasciando lui, il suo amico, senza molti soldi per coprire il viaggio.

È qui che entra in gioco il ‘No Limit Hold’em’, quando i due amici decidono di fare il loro torneo personale dal torneo a cui avrebbero dovuto partecipare. Il film ‘No Limit Hold’em’ è sicuramente uno di quelli che dovreste guardare se siete interessati a guardare film sul poker.

Bringing in the Big Guns

“Bringing in the Big Guns” è un film del 2001 con Kevin Spacey, Jennifer Lopez e Ben Stiller. Il film parla di un gruppo di amici che giocano a poker ed uno dei personaggi è un giocatore di poker professionista che scrive anche un libro sul poker.

Bringing in the Big Guns è un film sul poker molto popolare, ed è pieno di interessanti scene di poker che probabilmente non avete mai visto prima. Una delle scene più interessanti in Bringing in the Big Guns accade quando il professionista del poker sta spiegando come giocare a poker a un gruppo di bambini della scuola.

The Poker game

The Poker Game è un film del 1973 con Sidney Bridges e Walter Matthau. Il film si svolge in una piccola partita di poker giocata da Walter Matthau e Sidney Bridges, dove il personaggio di Matthau è un giocatore di poker del dipartimento di polizia di Los Angeles.

The Poker Game è un buon film sul poker, poiché mostra che non ci vuole molto per iniziare a giocare a poker.

The Poker Game è un grande film da guardare se volete capire come pensano i veri giocatori di poker.

The Ultimate Bet

The Ultimate Bet è un film del 1973 con Sidney Poitier e Laurence Fishburne, Richard Pryor, Bill Cosby e Robert Walden. The Ultimate Bet è un buon film sul poker, in quanto mostra come diverse persone possano rispondere al poker anche un famoso giocatore nero.

Uno degli aspetti più interessanti di The Ultimate Bet è il modo in cui ritrae il poker negli anni ’70, quando era ancora un gioco relativamente nuovo.

Conclusione

I film sul poker elencati sopra sono sicuramente da vedere, ma ci sono anche altri buoni film sul poker là fuori. Potresti provare a cercarne altri su YouTube o Netflix.

Se stai cercando qualcosa di più approfondito, puoi anche leggere alcuni libri sul poker. I libri sono un ottimo modo per imparare di più su un argomento che ti interessa.