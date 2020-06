La sfida delle mogli, di Peter J. Cattaneo

Kate ha sposato Richard e con lui la guerra. Moglie di un colonello e madre di un figlio caduto in battaglia, Kate vive in una base militare inglese e condivide con altre donne una guerra di rassegnazione. Perché i loro uomini sono (di nuovo) in missione in Afghanistan e loro hanno un dannato bisogno di tenersi occupate, di non pensare al peggio. Veterana del ‘campo’, Kate si offre volontaria per sostenere Lisa, nominata responsabile delle attività ricreative. Compassata e classica l’una, informale e pop l’altra, Kate e Lisa si scontrano su tutto. A metterle d’accordo è finalmente il progetto di un coro. La musica si rivela un vero balsamo per le donne della base, un progetto che le porterà più lontano di quanto pensassero e più vicine ai rispettivi consorti.

