Mad Mikkelsen sarà al fianco di Phoebe Waller Bridge e Harrison Ford nel nuovo capitolo della saga, Indiana Jones 5. Opera del regista James Mangold, con la supervisione di Steven Spielberg, Lucasfilm mira ad avviare la produzione quest’estate. La data di uscita del film è prevista, secondo la Disney, per il 29 luglio 2022.

La trama della pellicola per ora è top secret: di certo si tornerà a un’avventura in giro per il mondo. In un’intervista del febbraio 2020 Ford ha suggerito qualcosa sul percorso del suo personaggio. L’attore ha dichiarato che il pubblico vedrà nuovi sviluppi nella vita di Indiana Jones e che vedremo risolta parte della sua storia. Prendendo quel “suo rapporto” alla lettera, bisognerebbe dare per scontato che Marion Ravenwood (Karen Allen) farà parte del cast. Ma nulla è sicuro.

L’unica cosa certa è John Williams comporrà di nuovo l’iconica colonna sonora di Indiana Jones. Williams ha da poco completato la colonna sonora di Star Wars – L’ascesa di Skywalker dichiarando chiuso il suo impegno con Guerre Stellari. È verosimile che anche Indiana Jones 5 rappresenterà per lui un commiato dall’altra saga che ha fatto grande la Lucasfilm per il suo apporto musicale. Il compositore ha ricevuto nomination all’Oscar per tutte e tre le colonne sonore della trilogia di Indiana Jones, l’ha mancata solo per Il teschio di cristallo.