‘Senza fine’: il ritratto di Ornella Vanoni nei cinema

Senza fine, film diretto da Elisa Fuksas, è un documentario ambientato in un hotel degli anni ’40, sito in una zona termale. È incentrato su Ornella Vanoni, che racconta la sua vitalità e la sua energia, che ancora oggi, a 86 anni, è più forte che mai. Ogni istante ripreso con la regista viene immortalato nel film, comprese le discussioni tra la Vanoni ed Elisa. Ma non ci sono solo loro due a raccontare questa artista italiana, perché tanti gli ospiti e amici di Ornella che intervengono nel documentario; tra questi Vinicio Capossela, Samuele Bersani, Paolo Fresu.

Il tutto mentre Ornella giorno dopo giorno si sottopone ai suoi trattamenti, ricordando il passato glorioso in vista di un futuro non simile, ma ancor più sfavillante in cui lei, creatura fantastica, è pronta a vivere nell’eternità di tutti noi.