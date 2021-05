Il 20 maggio arriverà in Italia Il Sacro Male, horror molto atteso, prodotto da Sam Raimi, conosciuto al grande pubblico per il celebre film La casa. Alla regia però non ci sarà lui, ma Evan Spiliotopoulos, al debutto dietro la macchina da presa. Questa pellicola, il cui titolo originale è The Unholy, è uno dei lavori più importanti della sua carriera. Il film è basato sul libro Shrine di James Herbert del 1983.

Il Sacro Male: la trama

Alice è una giovane ragazza con problemi di udito, ma dopo una presunta visita della Vergine Maria, è inspiegabilmente guarita. Riprende l’udito e la capacità di ascoltare, parlare e inaspettatamente a curare i malati. Mentre la voce si diffonde e le persone accorrono per assistere ai suoi miracoli, un giornalista caduto in disgrazia spera di rilanciare la sua carriera grazie a questo caso. Si recherà nella piccola città del New England per indagare. Quando eventi terrificanti iniziano ad accadere attorno alla giovane miracolata, il giornalista inizia a porsi delle domande. Questi fenomeni sono opera della Vergine Maria o di qualcosa di più sinistro?