La saga scritta da Anna Todd ritorna al cinema con il terzo film After 3. Alla regia ritroviamo Castille Landon e nei panni dei protagonisti Tessa e Hardin la coppia di attori formata da Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin. Dopo il successo dei primi due film, tratti dai best seller, l’uscita nelle sale del terzo capitolo è prevista per il primo settembre 2021. Il film è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute. Le riprese hanno incluso anche il quarto film della saga tratto dal libro After 5 – Amore infinito.

After 3: la trama

Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita tutto cambia. Alcune scoperte riguardanti la sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio ciò che fino a quel momento era certo. Questa situazione rende la conquista del loto futuro insieme ancora più complicata. Così mentre la partenza per Seattle si avvicina, per Tessa è arrivato il momento di compiere una scelta. Hardin sarà mai in grado di cambiare per lei? Eppure Tessa non ha mai provato niente di così intenso per qualcuno. Il bisogno che provano l’uno per l’altra sarà più forte di tutti gli ostacoli?