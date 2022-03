Licorice Pizza – la trama

Nella San Fernando Valley nel 1973, il quindicenne Gary Valentine si prepara per la giornata delle foto al liceo. Chiede di uscire alla venticinquenne Alana Kane, assistente di un fotografo. In seguito si incontra con lui per cena. Più tardi lo accompagna a New York, dove Valentine partecipa alle audizioni e appare in uno spettacolo di varietà con Lucy Doolittle. Kane inizia a frequentare Lance, uno dei co-protagonisti di Valentine in un film di Doolittle, ma i due si lasciano dopo una cena imbarazzante con la famiglia di Kane. Valentine e Kane sviluppano un’amicizia.

Valentine avvia un’azienda di letti ad acqua con Kane come dipendente. Mentre vende letti in una fiera, viene arrestato con l’accusa di omicidio ma viene presto rilasciato. Quando Kane decide che vuole provare a recitare, Valentine la presenta al suo agente, che le fa fare un’audizione per un film con Jack Holden e diretto da Sam Harpoon. Dopo la sua audizione, Kane accompagna Holden in un ristorante locale, frequentato anche da Valentine, dai suoi amici e dal regista Rex Blau. Blau convince Holden, un appassionato motociclista, a ricreare un’acrobazia su un campo da golf locale che prevede un salto su una rampa infuocata. Un Holden ubriaco porta Kane con sé, ma lei cade dalla moto nel processo. Valentine corre da lei per assicurarsi che sia illesa. Holden esegue l’acrobazia ma in seguito distrugge la moto. Si alza illeso e torna al ristorante con Blau per continuare a bere.

Valentine e Kane consegnano un letto ad acqua a casa di Jon Peters mentre una crisi del gas inizia a spazzare il paese. Un irritato Peters parte per andare a vedere un film, ma non prima di aver minacciato di uccidere l’intera famiglia di Valentine. Dopo aver sistemato il letto, Valentine sconvolto allaga la casa prima di partire con Kane. In seguito vengono salutati da un Peters agitato, la cui auto aveva esaurito la benzina. Lo portano a una stazione di servizio; una volta lì, minaccia un cliente. Kane e Valentine lo lasciano indietro, con quest’ultimo che si ferma per attaccare l’auto di Peters, ma presto anche loro rimangono senza benzina. Kane fa scendere il camion da una collina fino a quando Valentine e i suoi amici non riescono a riempire i serbatoi. Kane si siede su un marciapiede mentre Peters cammina lungo il marciapiede, rompendo con rabbia le vetrine dei negozi fino a quando non viene distratto da due donne con cui inizia a provarci. Il business dei letti ad acqua alla fine fallisce a causa della crisi del gas.

Kane inizia a lavorare alla campagna per il sindaco di Joel Wachs. Valentine si unisce brevemente a Kane, ma dopo aver sentito per caso che il flipper sarà legalizzato, decide di aprire una sala giochi. I due hanno tagliato i ponti dopo un litigio. Mentre Valentine si prepara per l’apertura della sua sala giochi, Kane è invitata a bere qualcosa con Wachs. Arriva al ristorante e viene presentata al partner di Wachs, Matthew, e scopre che Wachs è gay. Le chiede di accompagnare a casa Matthew come copertura, cosa che lei fa. Successivamente, Kane va alla sala giochi di Valentine per vederlo, ma era andato a trovarla nell’ufficio di Wachs. Dopo aver girovagato, i due si riuniscono e si dirigono verso la sala giochi, dove Valentine presenta Kane come Alana Valentine e la bacia. I due scappano dalla sala giochi.