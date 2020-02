Bad boys for life – Trama e trailer

Bad Boys for Life è il sequel di Bad Boys II (2003) ed è il terzo capitolo della serie di Bad Boys. Il film vede protagonisti Will Smith e Martin Lawrence che riprendono i loro ruoli di detective Mike Lowrey e Marcus Burnett.

Trama

La spietata assassina di un potente cartello messicano, Isabel Aretas detta “La bruja” (la strega), riesce a fuggire da un carcere di massima sicurezza messicano grazie all’aiuto del figlio Armando ed insieme iniziano la loro vendetta contro chi gli ha procurato tanta sofferenza, primo fra tutti Mike Lowrey. Intanto a Miami Marcus Burnett deciso ad andare in pensione dopo essere diventato nonno, si lascia convincere da Lowrey a decidere se proseguire o meno la carriera da detective con una gara di sprint su ocean drive dopo una serata a festeggiare la nascita del nipotino di Burnett. Durante la corsa a piedi, Lowrey che era in netto vantaggio, subisce un attentato da un Killer in moto, Armando Aretas, e si salva per miracolo. Lowrey vuole trovare chi ha provato ad ucciderlo mentre Burnett si rifiuta categoricamente tra le altre cose perché ha giurato a Dio di rinunciare per sempre alla violenza se il suo partner si fosse salvato. Deciso a trovare il suo attentatore, Lowrey si fa assegnare come consulente alla squadra che indaga sul caso anche senza il suo partner ma dopo che il misterioso Killer in moto uccide giudici, medici forensi e soprattutto il loro amato capitano Howard, anche Burnett si convince ad entrare in gioco un’ultima volta.

