The Green Knight è una rivisitazione fantasy della leggenda arturiana di Sir Galvano e il Cavaliere Verde firmata da David Lowery , regista di Il drago invisibile, con protagonista Dev Patel. Nel romanzo cavalleresco il Cavaliere Verde promette che permetterà a chiunque di infliggergli un colpo d’ascia senza difendersi se lo sfidante accetterà di subire lo stesso gesto a un anno e un giorno di distanza. Sir Gawain (o Galvano, in italiano) accetta la sfida.

Dev Patel interpreta Sir Gawain, nipote di Re Artù cavaliere della Tavola Rotonda. Parte all’avventura per confrontarsi con il Cavaliere Verde, un gigante straniero dalla pelle verde, appunto. Si ritroverà a lottare con fantasmi, altri giganti e ladri per forgiare il suo carattere. Tutto questo per dimostrare il suo valore al Re affrontando le prove più difficili.