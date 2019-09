Con Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre arriva il sequel del film del 2016 ispirato alla famosa serie di videogiochi di enorme successo. La trama è essenzialmente questa: I maialini hanno ricevuto una bruciante sconfitta dagli uccellini (entrambi i gruppi hanno la loro propria isola) però continuano a provocarli in tutti i modi lanciando delle offensive che vengono sempre rispedite al mittente. Red è diventato l’uccello più famoso della sua isola, da tutti acclamato per aver salvato le uova degli abitanti dai temibili maiali. Forte di questo consenso, Red continua a vigilare sui suoi concittadini, aiutato dai fidi amici Chuck e Bomb. Ma ben presto un altro nemico si prospetta all’orizzonte: la nuova minaccia arriva dall’Isola delle Aquile e dalla crudele Zeta, che vuole radere al suolo le altre due isole a lei vicine. Questa volta uccellini e maialini devono coalizzarsi per riuscire a salvarsi e vincere la nuova battaglia: creeranno una improbabile squadra pronta a tutto pur di riuscire nella missione.