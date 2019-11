Dopo cinque anni, Anna ed Elsa ritornano in Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle

A breve ritorneranno le avventure delle sorelle Anna ed Elsa, principesse di Arendelle, che nel primo film abbiamo imparato ad amare per le loro diversità. A cinque anni dall’uscita di Frozen, successo globale che ha conquistato dai più piccoli ai più grandi, è stato annunciato l’uscita di “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle”. Per l’occasione i due registi, Chris Buck e Jennifer Lee, si sono recati a Roma per raccontare il film.

La dichiarazione dei due creatori

Buck spiega che l’obiettivo è stato di rimanere fedeli ai personaggi aprendo una finestra sul futuro delle due sorelle così forti in grado da arrivare ovunque. L’approccio è stato quello di lavorare sull’idea di un secondo atto di un musical che porta alla scoperta dei personaggi, conosciuti precedentemente.

Il commento della parte femminile ha riguardato l’animazione, descritto come un mondo per mostrare a tutti il forte amore tra le due sorelle, per descrivere e far capire al pubblico che l’amore tra la famiglia è forte, e il ruolo dello storytelling, sottolineato dal senso di responsabilità che vedremo nelle due nel governare il regno.

Presenti all’incontro anche due attori italiani che rivestono un importante ruolo in questo film:

Enrico Brignano, voce italiana di Olaf,

Serena Rossi, voce italiana di Anna.

Entrambi raccontano e mostrano il forte orgoglio che provano. Serena Rossi ha dichiarato che è orgogliosa di poter raccontare ai più piccoli la forza dell’amore, mentre il collega, ha dedicato l’emozione di questo lavoro a sua figlia Martina.

Insomma, anche Frozen 2, secondo noi non ci deluderà. Vi ricordiamo che è possibile acquistare la prevendita anche presso le casse delle multisale o attraverso i call-center per assistere al primo spettacolo in uscita il 27 Novembre.

Qui potete trovare il trailer ufficiale del film.