Escape Room 2 – Gioco mortale , è il sequel del thriller psicologico del 2019. Diretto da Adam Robitel ritroviamo nel cast, tra gli altri, Holland Roden e Indya Moore. La pellicola verrà trasmessa nelle sale cinematografiche italiane dal 15 luglio. Nel precedente film un gruppo di ragazzi, sconosciuti tra loro, si ritrovano a svolgere le diverse tappe dell’Escape Room per vincere un cospicuo premio in dollari, ma non sanno che la vera vittoria è uscire vivi dal mortale gioco.

In questo secondo capitolo sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di Escape Room, per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco.