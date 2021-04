A metà primavera di quest’anno cominceranno le riprese del film Captain Marvel 2, precisamente il 31 maggio da quanto indicato dalla Production Weekly. Si terranno nei Pinewood Studios nel Regno Unito, a Los Angeles e nel New Jersey. Sarà diretto da Nia DaCosta e la sceneggiatura è opera di Megan McDonnell, attualmente impegnata con la serie Marvel “WandaVision” in onda su Disney+.

Il film vedrà il ritorno di Brie Larson nei panni di Captain Marvel, Iman Vellani (Ms. Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e di Zawe Ashton nel ruolo di antagonista di Danvers. All’inizio dell’anno sul suo canale YouTube, Brie Larson aveva lasciato un commento riguardo la sua esperienza nel personaggio di Captain Marvel. L’attrice ha scritto come le hanno dovuto insegnare a fare cose che non aveva mai fatto in vita sua soffermandosi poi sulla figura del suo personaggio.

Larson ha dischiarato come grazie a questa esperienza sia cresciuta e cambiata molto. Per questo motivo è entusiasta di vedere cosa potrà portare a Carol Danvers (Captain Marvel) grazie a chi è ora. È orgogliosa e commossa dal fatto che molte persone hanno preso il suo personaggio come punto di riferimento per affrontare le difficoltà di tutti i giorni. Il suo obiettivo è quello di far crescere ancora di più, con il sequel del film, il legame con il pubblico.