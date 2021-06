Dopo il successo di La prima notte del giudizio, nel 2018, arriverà al cinema il quinto episodio della saga: La notte del giudizio per sempre. Diretto da Everardo Gout, con la sceneggiatura di James De Monaco, la pellicola è il sequel della serie cinematografica de La notte del giudizio cominciata nel 2013. I membri di un movimento clandestino, non più soddisfatti di una sola notte all’anno di anarchia e omicidio, decidono di calare l’America in un tempo di caos e massacro. Nessuno è più al sicuro.