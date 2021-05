Tom Hardy vestirà di nuovo i panni del cattivo di Spider-Man, Eddie Brock in Venom 2 – La furia di Carnage. Al momento non sono ancora state rilasciate molte anticipazioni sulla trama del film, ma presumibilmente prenderà il via dal finale del primo film. In particolare, nel finale, Anne Weying divide Venom da Eddie Brock con una macchina per la risonanza magnetica. Nel frattempo Carlton Drake ha assorbito il simbionte Riot. Carlton ha intenzione di lanciare una sonda nello spazio per richiamare una legione di simbionti ed Eddie si scontra con lui. Alla fine Eddie Brock riprende il suo lavoro da giornalista e torna con Anne e continua a sorvegliare la città insieme a Venom.