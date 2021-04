È stato David Fincher a informare Amanda Seyfried quando ha ricevuto la nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista. Questo, per il suo ruolo in Mank, film del sopra citato regista, in cui ha interpretato la figura di Marion Davies. L’attrice calca il set da quasi vent’anni (ha iniziato appena quindicenne) quando ha ricevuto la notizia ha subito espresso la sua massima contentezza. Ha dichiarato che questa sua prima volta agli Oscar è eccitante non tanto per il premio in sé quanto per quello che significa.