Due mondi diversi che si incontrano nella realtà di Bradford, città industriale nel cuore dello Yorkshire. Ali (Adeel Akhtar) gestisce degli appartamenti e vive un matrimonio segnato da un dolore. Suona la chitarra, nonostante tutte le sue debolezze e un’introduzione in cui riesce a calmare alcuni ragazzini scalmanati con una canzone. Sta attraversando un momento difficile, poiché il suo matrimonio è fallito, finendo per dover vivere in stanze separate da sua moglie, la quale ha iniziato a frequentare altre persone. Ciò è un problema, visto che sta facendo del suo meglio per non far capire al mondo esterno cosa sta succedendo. Usa la vergogna e la preoccupazione che la sua famiglia religiosa proverà come motivo, ma in verità non è pronto a lasciare andare – nemmeno quando sboccia la storia d’amore con Ava (Claire Rushbrook). Ava è un insegnante di sostegno anglo-irlandese, e madre di figli grandi da padri diversi. La sua situazione è tale che si sente come se non meritasse una possibilità di amore o felicità. Le cose cambiano quando si apre con Ali e parla dei suoi successi accademici e delle sue relazioni passate, formando un legame che non era riuscita a formare con qualcuno da tempo, mostrandogli empatia e comprensione per la sua situazione.

Ali & Ava, presentato alla Quinzaine des Realisateurs del Festival di Cannes 2021, completa la trilogia dello Yorkshire dell’acclamata regista Clio Barnard, una commedia che parla d’amore attraverso il potere rigenerante della musica.